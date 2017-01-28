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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم السبت 28/1/2017

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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم السبت 28/1/2017 انخفاض سعر الريال السعودي اليوم السبت 28/1/2017

يوجد انخفاض لسعر الريال السعودي لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي حيث ارتفعت الدولار العملات العربية والأجنبية في خلال الفترة الأخيرة .

سعر الريال اليوم السبت بالبنوك :

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.8996 5.0598
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9420 5.0317
مصرف-ابو-ظبي 4.9900 5.0397
البنك-المصري-الخليجي 4.9844 5.0151
بنك-سايب 4.9800 5.0500
البنك-الأهلي 4.9863 4.9997
بنك-البركة 4.8752 5.0958
بنك-القاهرة 4.9340 5.0020
بنك-الاسكندرية 5.0077 5.0446
البنك-العربي-الافريقي 4.9793

5.0289
البنك-المركزي 5.0022 5.0380
بنك-مصر 4.9863 4.9971
بنك-بلوم-مصر 4.9863 5.0131
بنك-فيصل- 4.9809 5.0221
كريدي-أجريكول 5.0265 5.0903
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430
بنك-بيريوس 5.0009 5.0397
بنك-قناة-السويس 4.9863 5.0131
المصرف-المتحد 4.9867 5.0400
البنك-التجاري-الدولي 4.9772 5.0148

 

البنك-الأهلي-المتحد 5.0000 5.0500
بنك-المشرق 5.0300 5.0600
HSBC 5.0392 5.1120
بنك-الاستثمار-العربي 5.0100 5.0300

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