انخفاض سعر الريال السعودي اليوم السبت 28/1/2017

سمر العشري

يوجد انخفاض لسعر الريال السعودي لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي حيث ارتفعت اسعار الدولار العملات العربية والأجنبية في مصر خلال الفترة الأخيرة .

سعر الريال اليوم السبت بالبنوك :

شبكةعيونالإخبارية

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