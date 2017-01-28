انخفاض سعر الريال السعودي اليوم السبت 28/1/2017

يوجد انخفاض لسعر الريال السعودي لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي حيث ارتفعت اسعار الدولار العملات العربية والأجنبية في مصر خلال الفترة الأخيرة .
سعر الريال اليوم السبت بالبنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.8996
|5.0598
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.9420
|5.0317
|مصرف-ابو-ظبي
|4.9900
|5.0397
|البنك-المصري-الخليجي
|4.9844
|5.0151
|بنك-سايب
|4.9800
|5.0500
|البنك-الأهلي
|4.9863
|4.9997
|بنك-البركة
|4.8752
|5.0958
|بنك-القاهرة
|4.9340
|5.0020
|بنك-الاسكندرية
|5.0077
|5.0446
|البنك-العربي-الافريقي
|4.9793
|
5.0289
|البنك-المركزي
|5.0022
|5.0380
|بنك-مصر
|4.9863
|4.9971
|بنك-بلوم-مصر
|4.9863
|5.0131
|بنك-فيصل-
|4.9809
|5.0221
|كريدي-أجريكول
|5.0265
|5.0903
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2001
|5.1430
|بنك-بيريوس
|5.0009
|5.0397
|بنك-قناة-السويس
|4.9863
|5.0131
|المصرف-المتحد
|4.9867
|5.0400
|البنك-التجاري-الدولي
|4.9772
|5.0148
|البنك-الأهلي-المتحد
|5.0000
|5.0500
|بنك-المشرق
|5.0300
|5.0600
|HSBC
|5.0392
|5.1120
|بنك-الاستثمار-العربي
|5.0100
|5.0300