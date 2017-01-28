انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2017

سمر العشري

انخفاض مع تعاملات اليوم الجمعة الي انه يوجد انخفاض في اسعار الذهب لتتراجع من 1 الي 2 جنية مصري في كل جرام ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها وكان سجل مساء أمس 628 حيث يوجد انخفاض في اسعار الذهب لتتراجع من 1 الي 2 جنية مصري في كل جرام ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها .

سعر الذهب اليوم السبت :

سعر الذهب اليوم عيار 24714

سعر الذهب اليوم عيار 22655

سعر الذهب اليوم عيار 21625

سعر الذهب اليوم عيار 18536

سعر الذهب اليوم عيار 14417

سعر الذهب اليوم عيار 12357

اسعار الاوقية22,214

سعر الجنيه الذهب5,000

اسعار الكيلو714,286

وقد حقق الاستسمار في الذهب علي المستوي العالمي ارباح كبيرة جدا في العام السابق 2016 ومع العلم انه كان يوجد تراجع كبير في النصف الأخير من العام السابق وبداية العام الحالي 2017 وكان الذهب اعلي سعر له في العامين السابقين .

شبكةعيونالإخبارية

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