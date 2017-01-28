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انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2017

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انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2017 انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 28 يناير 2017

انخفاض مع تعاملات اليوم الجمعة الي انه يوجد انخفاض في الذهب لتتراجع من 1 الي 2 جنية مصري في كل جرام ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها وكان سجل  مساء أمس 628 حيث يوجد انخفاض في اسعار الذهب لتتراجع من 1 الي 2 جنية مصري في كل جرام ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها .

اليوم السبت :

  • سعر الذهب اليوم عيار 24714
  • سعر الذهب اليوم عيار 22655
  • سعر الذهب اليوم عيار 21625
  • سعر الذهب اليوم عيار 18536
  • سعر الذهب اليوم عيار 14417
  • سعر الذهب اليوم عيار 12357
  • اسعار الاوقية22,214
  • سعر الجنيه الذهب5,000
  • اسعار الكيلو714,286

وقد حقق الاستسمار في الذهب علي المستوي العالمي ارباح كبيرة جدا في العام السابق 2016 ومع العلم انه كان يوجد تراجع كبير في النصف الأخير من العام السابق وبداية العام الحالي 2017 وكان الذهب اعلي سعر له في العامين السابقين .

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رئيس قسم الأخبار

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