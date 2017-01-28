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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 28-1-2017

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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 28-1-2017 استقرار سعر الدولار اليوم السبت 28-1-2017

 

حتي الان ونحن ننتظر تعاملات اليوم في البنوك لا يوجد جديد واستمرار الاسعار مثل أمس ، ونتابع معكم بداية تعاملات اليوم السبت حتي الان داخل البنوك التعاملات ضعيفة جدا في الدولار في البنوك وهذا يؤدي الي رفع البنوك لسعر عن تعاملات اليوم .

اليوم السبت :

لوجو البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
HSBC.jpg

بنك HSBC

 ١٨٫٩ ١٩٫١٥

 
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ١٨٫٨٥ ١٨٫٩٦

 
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ١٨٫٨٥ ١٩٫٠٩

 
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ١٨٫٨ ١٨٫٩٥

 
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ١٨٫٧٨ ١٨٫٩

 
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٨٫٧٨ ١٨٫٨٦

 
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٨٫٧٥٥ ١٨٫٩

 
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
MIDB.jpg

بنك إيران للتنمية

 ١٨٫٧٥ ١٨٫٩

 
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٨٫٧٠١ ١٨٫٨٠١

 
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٨٫٧ ١٨٫٨٥

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
BM.jpg

بنك مصر

 ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ١٨٫٦٨ ١٨٫٧٣

 

 

 

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل  أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر السبت 28/1/2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .

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رئيس قسم الأخبار

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