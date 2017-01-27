أسعار تأشيرة العمرة الجديدة في مصر بعد قرارات السعودية الأخيرة

أعلنت وزارة السياحة المصرية عن أسعار تأشيرة العمرة لهذا العام 1438هجرى2017 ميلادي بعد قرارات المملكة العربية السعودية الخاصة بتعديلات الرسوم الخاصة بالعمرة والحج وبعد ارتفاع سعر الريال السعودي الذي وصل إلى4.90 جنيه مصري في سوق الصرف المحلي بعد قرار تعويم الجنيه حيث ارتفعت أسعار العمرة بمعدل 90% عن الأسعار القديمة للأعوام السابقة وزيادة في أسعار تذاكر الطيران

أسعار تأشيرة العمرة في مصر 2017 بعد الزيادة:

صرحت وزارة السياحة، عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان حيث تبدأ تكلفة العمرة من6500 للسعر الاقتصادي والمميز إلي50.000

بعد فرارات المملكة العربية التي أعلنتها أول أمس أثناء اجتماع مجلس الوزراء بموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين بخصوص تعديلات الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج وجاء نص القرار كما يلي:

أولاً: رسوم تأشيرة الدخول للمرة الواحدة 2000 ريال، وتتحملها المملكة عن القادم لأول مرة لأداء العمرة أو الحج. ثانياً: يكون رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بالمدة :

1 –التأشيرة التي مدتها ستة أشهر3000

2 – التأشيرة التي مدتها سنة 5000 ريال

3 – التأشيرة التي مدتها سنتان8000 ريال ثالثاً: ما أتي في البند الأول والثاني لا يخل بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى رابعاً: رسم تأشيرة المرور 300 ريال. خامساً: رسم تأشيرة المغادرة للبلاد 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

الجدير بالذكر:

أن المملكة العربية السعودية قامت بتحديد أعداد المعتمرين خلال عمرة رجب وشعبان ورمضان منعاً لحدوث زحام وتكدس حتى يستطيع المعتمر تأدية المناسك بسهولة ويسر كما استعدت وزارة السياحة المصرية لبرنامج العمرة بوضع الضوابط المنظمة للعمرة وفتحت باب توثيق العقود الخاصة بالعمرة والتي تبدأ أول رجب الذي يوافق شهر أبريل القادم.

شبكةعيونالإخبارية

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