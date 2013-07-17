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فقدان إنزيم بالمخ يؤدى إلى زيادة شعور الفئران بخوف غير عادى

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فقدان إنزيم بالمخ يؤدى إلى زيادة شعور الفئران بخوف غير عادى فقدان إنزيم بالمخ يؤدى إلى زيادة شعور الفئران بخوف غير عادى

قليل من الخوف المكتسب أمر جيد، فهو يمنعنا من اتخاذ قرارات خطيرة أو حمقاء، أو الوقوع مرة تلو الأخرى فى نفس الفخ.

لكن بحثا جديدا أجراه علماء الأعصاب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية أظهر أن فقدان بروتين بالمخ ربما يكون هو المسئول عن حالات الشعور بقلق مفرط حيث يستمر الإحساس بالخوف حتى مع زوال ما يبعث على الخوف.

وذكر موقع "ساينس ديلى" المعنى بشئون العلم أنه فى دراسة تنشرها دورية "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم، قام الباحثون بفحص فئران بدون الإنزيمات المسئولة عن الخوف وهى موجودة بجوار بعضها البعض فى الكود الجينى لدينا وكذلك فى الكود الجينى للفئران، كان البحث السابق وجد ثمة ارتباط بين نقص هذه الإنزيمات فى البشر والإصابة بداء السكر ومرض التوحد.

وفى هذه التجربة، تم وضع الفئران التى تفتقر لإنزيمات الخوف مع الفئران البرية فى بيئة محايدة جديدة مع تعريضها لصدمة كهربائية بسيطة. أظهرت جميع الفئران خوفا مكتسبا فى المرة الثانية التى جرى فيها فحصها فى نفس البيئة لكن الفئران بدون إنزيمات الخوف ظهر عليها قدرا أكبر من الخوف.

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مصر 365