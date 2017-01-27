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اسعار الاجهزة الكهربائية والمنزلية المخفضة بمنافذ وزارة الانتاج الحربى

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اسعار الاجهزة الكهربائية والمنزلية المخفضة بمنافذ وزارة الانتاج الحربى اسعار الاجهزة الكهربائية والمنزلية المخفضة بمنافذ وزارة الانتاج الحربى

تشهد البلاد حالياً موجة الارتفاعات فى الغالبية العظمى من السلع والخدمات وذلك بالتزامن مع الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الدولة والتي تهدف الى الاصلاحات الاقتصادية ، ولعل الاجهزة الكهربائية والمنزلية من اكثر السلع التي شهدت اسواقها ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية وقد علل الخبراء بان السبب فى ذلك راجع الى اعتمادها بشكل كبير على النقد الأجنبي والذى تشهد اسواقه ايضاً مزيداً من الاضطرابات .

 

ومن جانب اخر وفى اطار دورها فى رفع العبء عن المواطنين وبجانب دورها الأساسي فى حماية الوطن  قامت القوات المسلحة ممثلة فى وزارة الانتاج الحربى ومن خلال مصانعها بتقديم اجهزة كهربائية ومنزلية بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع المواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود بالإضافة ايضاً الى الشباب المقبلين على الزواج .

 

وتجدر الاشارة الى ان الاجهزة المقدمة مصنعة بايدة مصرية وعلى درجة عالية من الكفاءة وتشمل الشاشات الاليكترونية واجهزة التبريد والتجميد والسخانات ومواقد الغاز  واجهزة التكييف بالإضافة الى الأدوات المنزلية بمختلف اشكالها وفيما يلى قائمة بأسعار المنتجات ومنافذ البيع.

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