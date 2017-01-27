أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 27/1/2017 واستقرار سعر اليورو في البنوك المصرية

قرر البنك المركزي المصري رفع قيمة الودائع ذات العائد المتغير إلى 25 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، والمعروف أن البنك المركزي هي المتحكم في كل ما يتعلق بالأمور البنكية في مصر، وهو المسؤول عن تحديد أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية، من بينها قرار تعويم الجنيه.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية :
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|18.7
|18.75
|18.7
|18.75
|يورو
|20.0576
|20.1743
|20.067649
|20.184375
|جنيه إسترليني
|23.6069
|23.7294
|23.618683
|23.74125
|فرنك سويسري
|18.6944
|18.7819
|18.703739
|18.791341
|كرون دنماركي
|2.6974
|2.7129
|2.69871
|2.714244
|دينار كويتي
|61.3316
|61.485
|61.329436
|61.515748
|ريال سعودي
|4.9863
|4.9972
|4.986093
|4.999733
|دينار أردني
|26.3975
|26.4586
|26.396591
|26.471834
|دينار بحريني
|49.6021
|49.7072
|49.600385
|49.73211
|ريال قطري
|5.1357
|5.1465
|5.13549
|5.149118
|ريال عماني
|48.5727
|48.6744
|48.570989
|48.698769
|درهم الإمارات العربية
|5.0912
|5.1023
|5.091028
|5.104819
|كرون سويدي
|2.1165
|2.1279
|2.11752
|2.128964
|كرون نرويجي
|2.2444
|2.2583
|2.245535
|2.259417
|دولار كندي
|14.2824
|14.3562
|14.289582
|14.363414
|دولار استرالي
|14.126
|14.2129
|14.133043
|14.22
|ين ياباني
|16.4323
|16.5744
|16.440554
|16.582648
أسعار العملات في السوق السوداء :
وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.إعلان - Ads إعلان - Ads