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استقرار سعر الحديد وانخفاض الاسمنت اليوم الجمعة 27/1/2017

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استقرار سعر الحديد وانخفاض الاسمنت اليوم الجمعة 27/1/2017 استقرار سعر الحديد وانخفاض الاسمنت اليوم الجمعة 27/1/2017

شهدت الحديد والاسمنت في الجمهورية في بداية اليوم الجمعة استقرار بعد انخفاض طن الحديد في الايام الماضية بسبب دخول الحديد التركي المستورد للجمهورية الذي عمل علي خفض طن الحديد المصري بسبب تراجع الطلب علي الحديد المحلي وزيادة الطلب علي الحديد المستورد .

أسعار الحديد اليوم الجمعة :

الشركة يليها أقل سعر يتبعه أعلي سعر :

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية
الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية
حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية
حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

الاسمنت اليوم الجمعة : 

نلا حظ ان اسعار الاسمنت هي بين 750 و 800 جنية، اما فقد أرتفع في اغلب الشركات فيما ان هناك شركات اخرى بانتظار ان تعلن الأسعار الجديد، وكان سبب ارتفاع أسعار الحديد بسبب أرتفاع خام الحديد عالمياً.

وقد أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في تقريرها الصادر اليوم ، في بيان رسمي ، عن إستقرار أسعار الأسمنت في تعاملات السوق المصري أيضا بشكل كبير ، حيث انة قد سجلت أسعار الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 775 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت 755 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 765 جنيهًا لطن الأسمنت.، وسعر طن العربية للأسمنت "التحرير" 760 جنيهًابينما سعر أسمنت التعمير وصل إلي 760 جنيهًا لطن الأسمنت.

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