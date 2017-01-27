استقرار سعر الحديد وانخفاض الاسمنت اليوم الجمعة 27/1/2017

سمر العشري

شهدت أسعار الحديد والاسمنت في الجمهورية في بداية اليوم الجمعة استقرار بعد انخفاض طن الحديد في الايام الماضية بسبب دخول الحديد التركي المستورد للجمهورية الذي عمل علي خفض طن الحديد المصري بسبب تراجع الطلب علي الحديد المحلي وزيادة الطلب علي الحديد المستورد .

أسعار الحديد اليوم الجمعة :

الشركة يليها أقل سعر يتبعه أعلي سعر :

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

اسعار الاسمنت اليوم الجمعة :

نلا حظ ان اسعار الاسمنت هي بين 750 و 800 جنية، اما سعر الحديد فقد أرتفع في اغلب الشركات فيما ان هناك شركات اخرى بانتظار ان تعلن الأسعار الجديد، وكان سبب ارتفاع أسعار الحديد بسبب أرتفاع خام الحديد عالمياً.

وقد أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في تقريرها الصادر اليوم ، في بيان رسمي ، عن إستقرار أسعار الأسمنت في تعاملات السوق المصري أيضا بشكل كبير ، حيث انة قد سجلت أسعار الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 775 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت 755 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 765 جنيهًا لطن الأسمنت.، وسعر طن العربية للأسمنت "التحرير" 760 جنيهًابينما سعر أسمنت التعمير وصل إلي 760 جنيهًا لطن الأسمنت.

شبكةعيونالإخبارية

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