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استقرار سعر الريال اليوم الجمعة 27/1/2017 في آخر تعاملاته بالبنوك

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استقرار سعر الريال اليوم الجمعة 27/1/2017 في آخر تعاملاته بالبنوك استقرار سعر الريال اليوم الجمعة 27/1/2017 في آخر تعاملاته بالبنوك

شهد صرف الريال السعودي في صباح اليوم الجمعة استقرار في سعر الصرف بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة المصرية والبنوك وهي يوم الجمعة وأغلاق كافة التعاملات في انتظار تعاملات بداية الأسبوع المقبل ومعرفة الصرف .

سعر الريال اليوم الجمعة بالبنوك :

البنك شراء بيع
كريدي أجريكول
 5.03 5.09
البنك الأهلي الكويتي
 5.00 5.04
البنك المركزي المصري
 5.00 5.04
البنك الأهلى المصري
 4.99 5.00
بنك
4.99 5.00
المصرف المتحد
 4.99 5.04
بنك بلوم مصر
 4.99 5.01
مصرف أبوظبي الإسلامي
 4.99 5.04
بنك فيصل الاسلامى
 4.98 5.02
بنك الاسكندرية
 4.98 5.04
البنك التجاري الدولي
 4.98 5.01
البنك العربى الافريقي الدولى
 4.98 5.03
SAIB Bank
 4.98 5.05
بنك قناة السويس
 4.96 5.01
بنك القاهرة
 4.93 5.00
البنك الأهلي اليوناني
 4.93 5.01
بنك مصر إيران للتنمية
 4.90 5.06
بنك البركة
 4.88 5.10
بنك التعمير والإسكان
 4.20 5.14

سعر الريال السعودي في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

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