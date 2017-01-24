الطائرات الروسية والتركية تشن غارات مشتركة على مواقع لـ"داعش" بشمال سوريا

موسكو أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الطائرات الروسية والتركية شنت خلال اليومين الماضيين غارات مشتركة قرب مدينة الباب، شمال سوريا.

وقالت الوزارة، فى بيان إنه "فى 21 يناير، نفذت قوات الطيران الروسى والقوات الجوية الروسية عملية جوية مشتركة أخرى لشن غارات على أهداف لتنظيم داعش قرب منطقة الباب فى محافظة حلب"، مضيفة أن "العملية التى وافق عليها الجانب السورى تضمنت 3 مقاتلات جوية روسية.. و4 طائرات حربية تركية، وقُصف 22 هدفا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأشارت "تاس" إلى أن قيادة القوات الروسية المتواجدة فى قاعدة حميميم تلقت، أمس، معلومات من مقر التحالف الدولى ضد "داعش" معلومات بشأن مواقع لأهداف تابعة للتنظيم فى منطقة الباب.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه "بعد استطلاع باستخدام طائرات بدون طيار وأدوات استطلاع جوية، شنت طائرتان حربيتان روسيتان وطائرتان للتحالف الجوى غارات على أهداف جوية، وتابع: "نتيجة للعملية المشتركة، دُمّر العديد من مستودعات الذخائر والوقود وتركيزات للمسلحين بأسلحة ثقيلة".

وكانت القوات الروسية والتركية قد نفذت أولى عملياتها الجوية المشتركة لقصف أهداف تابعة لتنظيم "داعش" فى 18 يناير الجاري، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم قصف إجمالى 36 هدفا تابعا للتنظيم قرب منطقة الباب.

وأعلن الجيش التركي، فى وقت سابق من اليوم، مقتل 65 مسلحا مواليا لتنظيم "داعش" شمال سوريا فى إطار عمليات عسكرية تقودها تركيا فى شمال سوريا بهدف دعم قوات المعارضة السورية وطرد عناصر تنظيم "داعش" من المنطقة.