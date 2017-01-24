رئيس تونس: لا نية لبيع الرئاسة سيارة الـ''رولز رويس'' التاريخية

تونس أ ش أ

نفى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، عبر فيديو نشرته صفحة "هنا قرطاج"، الاثنين، ما تواتر بخصوص اعتزام رئاسة الجمهورية بيع سيارة تاريخية من نوع "رولز رويس"، كانت ملكة بريطانيا "اليزابيث الثانية" أهدتها للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

ودعا قائد السبسي، الذى ظهر فى الفيديو بجانب السيارة المذكورة، بقصر قرطاج، إلى الابتعاد عن نشر مثل هذه الإشاعات وعدم إلهاء الشعب بـ"مشاكل فارغة"، على حد تعبيره.

وقال فى هذا الخصوص "يمكن أن تلومونا على الكثير من الأشياء، لكن الغباء السياسى ليس من بينها ... ومن يريد أن يعاين السيارة فليتفضل، وأضاف قائلا "إذا لم نستطع الحفاظ على أشياء كهذه فكيف يمكن لنا أن نحافظ على أمن تونس".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل إعلام تناقلت خبرا مفاده أن رئاسة الجمهورية تعتزم بيع سيارة رئاسية تاريخية من نوع "رولز رويس" (قطع غيار)، وهى سيارة كانت أهدتها ملكة بريطانيا للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.