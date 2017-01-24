وزارة لرياضة تنتظر وصول الحكم الصادر باستبعاد سحر الهوارى من اتحاد الكرة

كتب رامى ناجى

تنتظر اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة وصول الحكم الصادر بشأن إستبعاد سحر الهوارى عضو مجلس اتحاد كرة القدم من إنتخابات اتحاد الكرة ، قبل البدأ في تنفيذ آليات الحكم.

كانت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت، بعدم قبول الاستشكال رقم 72091، المقام من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن سحر الهوارى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم.

وشدد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أى حكم قضائي صادر عن الجهة القضائية أيا كان الشخص الذي صدر ضده الحكم .