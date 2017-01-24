شكوى تتهم مدير أمن الجيزة ورئيس مباحث أكتوبر بالتقاعس عن تنفيذ قرار قضائى

تقدم شعبان سعيد المحامى وكيلا عن أمل محمود محمد بشكوى لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ضد كلا من اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة ورئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر كلا بصفته، اتهمهم فيه بالتقاعس عن تنفيذ قرار النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار كلا من "تامر.ح" وزوجته "هبة.م" فى الجناية رقم 10727 سنة 2016 سرقة بالإكراه-القضية المجنى فيها على مقدمة الشكوى، وقيدت برقم 229 سنة 2017.

وقالت الشكوى إن المجنى عليها فى الجناية رقم 10727 سنة 2016 تعرضت للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من جانب خادمتها التى استعانت بزوجها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرار بضبط وإحضار المتهمين بناء على ما توفر لديها من أدلة أدانت المتهمين إلا أنه ورغم صدور القرار العام الماضى لم ينفذ حتى الآن.

وذكرت الشكوى أن المجنى عليها أمل محمود محمد تلقت تهديدا من جانب الجناة بإيذائها لو لم تتنازل عن المحضر مشيرة إلى أن المنطقة التى شهدت الواقعة تعانى من سوء تأمين، مطالبة بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط المتهمين.