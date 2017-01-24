أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مندوبا معرض سيارات بالقليوبية لضبط أختام مرور مزورة بحوزتهما

Google+ Print
حبس مندوبا معرض سيارات بالقليوبية لضبط أختام مرور مزورة بحوزتهما حبس مندوبا معرض سيارات بالقليوبية لضبط أختام مرور مزورة بحوزتهما

>القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار أحمد بركات رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس مندوبين عن إحدى معارض السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما أختام استعلام أمنى مزورة عن السيارات.

 

كان الرائد رامى سعد رئيس مباحث مرور جنوب القليوبية، ألقى القبض على كل من المتهمين "محمد. ا " و"محمد.خ " مندوبين عن أحد معارض السيارات وبحوزتهما أختام استعلام أمنى مزورة داخل وحدة مرور شبرا الخيمة، وتبين أن المتهمين قاما بتزوير أختام استعلام أمنى الخاص بالمرور، حتى يتبين أن أى سيارة يتم ترخيصها غير مبلغ بسرقتها قبل بدء إجراءات الترخيص، وحاول المتهمان التحايل على القانون من خلال تلك الأختام المزورة لتسهيل تراخيص سيارتين.

 

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 417 إدارى قسم أول شبر لسنة 2017 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365