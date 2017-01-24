حبس مندوبا معرض سيارات بالقليوبية لضبط أختام مرور مزورة بحوزتهما

القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار أحمد بركات رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس مندوبين عن إحدى معارض السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما أختام استعلام أمنى مزورة عن السيارات.

كان الرائد رامى سعد رئيس مباحث مرور جنوب القليوبية، ألقى القبض على كل من المتهمين "محمد. ا " و"محمد.خ " مندوبين عن أحد معارض السيارات وبحوزتهما أختام استعلام أمنى مزورة داخل وحدة مرور شبرا الخيمة، وتبين أن المتهمين قاما بتزوير أختام استعلام أمنى الخاص بالمرور، حتى يتبين أن أى سيارة يتم ترخيصها غير مبلغ بسرقتها قبل بدء إجراءات الترخيص، وحاول المتهمان التحايل على القانون من خلال تلك الأختام المزورة لتسهيل تراخيص سيارتين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 417 إدارى قسم أول شبر لسنة 2017 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.