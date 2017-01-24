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ضبط 85 طن بهارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص و13 طن أرز مجهول المصدر بالمنيا

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ضبط 85 طن بهارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص و13 طن أرز مجهول المصدر بالمنيا ضبط 85 طن بهارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص و13 طن أرز مجهول المصدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط كميات كبيرة من البهارات المغشوشة قبل توزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى 13 طن أرز مجهول المصدر.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات تفيد قيام شخص يدعى "عبد الماجد.م "، 58 سنة من بنى مزار، بالاشتراك مع "معبد.م"،66 سنة بإدارة مصنع لطحن وتجهيز البهارات بدون ترخيص كائن بالطريق الصحراوى مدخل بنى مزار، وبحوزتهما بهارات مغشوشة عن طريق إضافة ألوان صناعية غير مصرع بها واستخدام قشر الفول السودانى على أنه كركدية وخلط المواد غير معلومة مثل طعم السمك وصبغة على أنه فلفل أسود واستخدام نشارة الخشب وخلطها على أنها الكمون المصرى والمستورد وغش النباتات والمواد العطرية المختلفة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بنطاق المحافظة لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

 

 وبتقنين الإجراءات تم توجيه حملة تموينية أسفرت عن ضبط نجلى الأول كلا من "أحمد.ع "31 سنة و"الأمير.ع "،26 سنة حال قيمهما بإدارة المصنع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من البهارات والمواد المستخدمة، مما يعد غش حيث بلغ إجمالى المضبوطات 13 و85 طنا من مكونات بهارات مغشوشة.

 

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 13 طن أرز داخل مخزن تعبئة سلع غذائية بدون ترخيص، ملك شخص يدعى "ناجى.ع "ظ،48 سنة من المنيا غير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وتقليد علامات تجارية مملوكة للغير، تحرر عن الواقعتين المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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