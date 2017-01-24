ضبط 6 أطنان سكر بحوزة سائق بالبحر الأحمر

تمكن ضباط قسم شرطة مرسى علم من سائق سودانى الجنسية بحوزته كمية من السولار قام بتجميعها من محطات الوقود، لبيعها فى السوق السوداء للمنقبين عن الذهب، تم تحرير محضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد تمكن ضباط قسم مرسى علم من ضبط "رأفت.إ " 33 سنة سائق سودانى الجنسية، أثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية محمل عليها 3 برميل بداخلها 600 لتر سولار، قام بتجميعها من محطات البنزين بمدينة مرسى علم لبيعها بالسوق السوداء، للقائمين عن التنقيب بالذهب بالمنطقة الجبلية.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات بديوان القسم لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 91 جنح قسم شرطة مرسى علم لسنة 2017 وجارى العرض النيابة العامة.

كما تم ضبط "على. ع" 23 سنة المدير المسئول عن مصنع الفتح للألبان الكائن بمنطقة خلف البنك الأهلى بالقصير، ومقيم شارع كليوباترا الأقصر وذلك لقيامه بعرض وببيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى عبارة عن 67 علبة ذبادى، 2.400 كجم جبنه شيدر، 1600 ج لانشون 1350 ج رومى.

تم التحفظ على والمضبوطات بديوان القسم لحين صدور قرار النيابة العامة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 87 جنح قسم شرطة القصير لسنة 2017 وجارى العرض النيابة العامة.

وكذلك ضبط "ادهم. خ" 31 سنة سائق ومقيم شارع المرجاوى - سوهاج حال استقلاله السيارة رقم ط ر ج 5312 نقل سوهاج محمل عليها عدد 6 أطنان سكر حر منتهية التصاريح، بالمخالفة بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1984.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات بديوان القسم لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 348 إدارى قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 وجارى العرض النيابة العامة.

كما تم ضبط "محمود. ا.ك" 38 سنة سائق ومقيم القصير – البحر الأحمر حال استقلاله السيارة رقم 10543 نقل البحر الأحمر محمل عليها عدد 75 كيلو أرز بدون فواتير ومستندات بالمخالفة بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1984 بشان عدم ملء فواتير والمستندات لكمية المشار اليها.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات بديوان القسم لحين صدور قرار النيابة العامة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 75 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017، وجارى العرض النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التموين من ضبط "طه. م" 33 سنة صاحب ومدير مخبز الإحياء الكائن بمنطقة الإحياء ومقيم مساكن حامد جوهر- الدهار- ثان الغردقة للتصرف والاستيلاء على عدد 96 شكارة دقيق مدعم "حصة المخبز إدارته" تقدر بمبلغ 25 ألف و440 جنيها فروق الدعم لصالح وزارة التموين.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 610 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.