رئيس الوزراء العراقى يؤكد لنائب رئيس البرلمان أهمية المصالحة المجتمعية

بغداد أ ش أ

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى مكتبه ببغداد مساء الاثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودى تطورات الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل من أجل تشريع القوانين التى تخدم المواطنين العراقيين.

وأكد العبادى اهمية المصالحة المجتمعية فى العراق كأساس للتسوية السياسية، مشيرًا إلى الانتصارات العسكرية التى حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم (داعش) الإرهابى فى الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل خلال عمليات "قادمون يا نينوي".

وأعرب حمودى عن شكره لرئيس الوزراء العراقى على مساهمته فى نجاح مؤتمر "حوار بغداد" لبحث مرحلة مابعد داعش فى العراق.

وكان مجلس النواب العراقى استضاف مطلع الأسبوع الماضى مؤتمر "حوار بغداد" من أجل التوصل لرؤى وصياغات مناسبة لمستقبل العراق ما بعد تنظيم (داعش) الإرهابى للاستماع لمختلف الرؤى العراقية والعربية والدولية.. وناقش المؤتمر على مدار يومين مرحلة ما بعد الانتصار على (داعش) بحضور رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سعد الجمال وممثلين من دول جوار العراق ومصر ولبنان.. وقد حضر جلسة الافتتاح رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، ومجلس النواب سليم الجبوري، ومجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وشخصيات سياسية وحزبية وأكاديمية عراقية.

من جهة أخرى، أصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى أمراً ديوانيا بترقية الضباط المنتسبين لوزارة الدفاع لاستيفائهم شروط الترقية، والذى تأخر عن هذا العام حيث كان موعده فى السادس من يناير ذكرى تأسيس الجيش العراقي.