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وزير الإنتاج الحربى لـ"ON live": نسعى لتصدير منتجاتنا المدنية مستقبلا

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وزير الإنتاج الحربى لـ"ON live": نسعى لتصدير منتجاتنا المدنية مستقبلا وزير الإنتاج الحربى لـ"ON live": نسعى لتصدير منتجاتنا المدنية مستقبلا

>كتب محسن البديوى

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصوره لمستقبل الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة: "سيكون لدينا مشروعات كبيرة جدًا على المستوى الحربى طبقا للخطوات التى تتم حاليًا، كما سنحقق طفرة هائلة فيما يتعلق بالمنتجات المدنية لتلبية احتياجات المواطن وفى نفس الوقت نصبح مصدرين ونوفير عملات للبلد، وسيكون لدينا مشروعات استثمارية كثيرة مع جهات مصرية وأجنبية، ونحن بصدد إقامة هذه الشركات مع مستثمرين مصريين وأجانب أيضا".

 

وأشار "العصار" خلال حواره ببرنامج "حلقة وصل"، الذى يقدمه الإعلامى معتز عبد الفتاح عبر فضائية "ON live"، إلى أن المنتجات والأدوات المنزلية يتم تصنيعها فى مصنع انتاج أجزاء المعدنية للذخائر بفضل الماكينات والمكابس والإمكانيات العالية جدًا، موجهًا لـ 34 ألف موظف وعامل بالوزارة، مطالبهم ببذل أقصى ما لديهم.


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