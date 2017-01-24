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جامعة القاهرة: تدريس مادة الأخلاق والقيم المشتركة بين الشعوب بالعام المقبل

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جامعة القاهرة: تدريس مادة الأخلاق والقيم المشتركة بين الشعوب بالعام المقبل جامعة القاهرة: تدريس مادة الأخلاق والقيم المشتركة بين الشعوب بالعام المقبل

>كتب وائل ربيعى – أحمد حسنى

قرر مجلس جامعة القاهرة، طرح مقرر دراسى كمتطلب للتخرج، للطلاب فى كافة المراحل والتخصصات العلمية تحت عنوان "الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب"، مثل السلام والتعايش السلمى وقبول الآخر والتنوع الحضارى وثقافة الحوار وحقوق الإنسان وغيرها من القيم الإنسانية المشتركة، وتمت طباعة الكتاب توزيع 200 نسخة على كل كلية.

 

وقال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، إن الكتاب سيتوفر على أسطوانات مدمجة للطلاب، وسيكون له رابط إلكترونى على موقع الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتحدد مع الكليات كيفية تصميم الامتحان وآلية تقدم الطلاب له، وأن الطلاب سيدرسون هذا المنهج مرة واحدة على مدار السنوات الدراسية المختلفة، وأنه يعد متطلب للتخرج مثل التربية العسكرية، إذ أن الطالب لن يتخرج إلا بعد دراسة هذا المنهج.

 

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الاتفاق مع الكليات على طريقة تصميم الامتحان وطريقة أداءه وغالبا سيكون الامتحان إلكترونى "تصميما وأداءً"، مؤكدا على أن هذا الأمر سيتم الاتفاق عليه خلال إجازة منتصف العام، إذ أنه سيتم طرح المقرر للتدريس أول العام الدراسى المقبل مع احتمالية تطبيقه بداية من الفصل الدارسى الثانى للعام الحالى إذا ما توافرت المعايير الخاصة به.

 

كانت جامعة القاهرة، أعلنت عن مسابقة لإعداد المنهج الدراسى الخاص بالأخلاق والقيم المشتركة بين الشعوب وتقدم لها متخصصون وخبراء وباحثون وفازت 4 كتب بالمسابقة، وأعد الكتاب الذى حصل على المركز الأول مجموعة من الباحثين والمتخصصين بكلية الدراسات العليا للتربية بالجامعة وهذا الكتاب سيتم إقراره وتم توزيع نسخ منه على الكليات بعنوان "الأخلاق والقيم المشتركة بين الشعوب".


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