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ارتفاع سعر الحديد وانخفاض سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء 24/1/2017

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ارتفاع سعر الحديد وانخفاض سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء 24/1/2017 ارتفاع سعر الحديد وانخفاض سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء 24/1/2017

الاسمنت هي بين 750 و 800 جنية، اما فقد أرتفع في اغلب الشركات فيما ان هناك شركات اخرى بانتظار ان تعلن الأسعار الجديد، وكان سبب ارتفاع الحديد بسبب أرتفاع خام الحديد عالمياً .

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

الشركة يليها اعلي سعر يتبعه أقل سعر :

  • حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية
  • الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
  • حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
  • حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية
  • الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
  • حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
  • حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية
  • حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية
  • حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية
  • حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
  • حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية
  • حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
  • حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
  • حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
  • حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
  • حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
  • حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية
  • حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
  • ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

اليوم الثلاثاء :

قد سجلت أسعار الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 775 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت 755 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 765 جنيهًا لطن الأسمنت.، وسعر طن العربية للأسمنت «التحرير» 760 جنيهًابينما سعر أسمنت التعمير وصل إلي 760 جنيهًا لطن الأسمنت .

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