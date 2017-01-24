أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وأرتفاع سعر اليورو في البنوك المصرية

سمر العشري

سجلت الأسعار للعملات الأجنبية والعربية من خلال تعاملات اليوم , الثلاثاء في مصر أرتفاع كبير مقابل الجنية المصري حيث وصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.42 جنية مصري حيث أن العملات خلال الفترة الحالية تمر بحالة غير مستقرة داخل البنوك المصرية والسوق السوداء .

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

دولار أمريكي 18.6 18.7 18.6 18.7

يورو 19.7625 20.0158 19.772381 20.02583

جنيه إسترليني 22.8073 23.139 22.818724 23.1506

فرنك سويسري 18.4286 18.6627 18.437828 18.671992

كرون دنماركي 2.6579 2.6916 2.659193 2.692972

دينار كويتي 60.8639 61.2006 60.861567 61.231172

ريال سعودي 4.9592 4.9835 4.959019 4.986002

دينار أردني 26.2452 26.388 26.244243 26.401242

دينار بحريني 49.3303 49.5773 49.328458 49.602122

ريال قطري 5.1082 5.1335 5.108012 5.136093

ريال عماني 48.3067 48.5471 48.304838 48.571429

درهم الإمارات العربية 5.064 5.0888 5.063788 5.091345

كرون سويدي 2.076 2.1042 2.077047 2.105263

كرون نرويجي 2.1969 2.2268 2.198044 2.227941

دولار كندي 13.8941 14.0679 13.901023 14.074966

دولار استرالي 13.9835 14.1825 13.990472 14.18956

ين ياباني 16.1206 16.3623 16.128705 16.370481

أسعار العملات في السوق السوداء :

ولقد أرتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث وصل إلى 19.25 جنية مصري من حيث الشراء بينما وصل في البيع إلى 19.50 جنية مصري .

وتشير التوقعات في أسعار العملات على أنها سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة نتيجة رجوع الإستيراد الذي سوف يفتح الباب على مصراعية في أتجاة الإرتفاع الجديد بالعملات .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads