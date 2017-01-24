أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وأرتفاع سعر اليورو في البنوك المصرية

سجلت الأسعار للعملات الأجنبية والعربية من خلال تعاملات اليوم , الثلاثاء في مصر أرتفاع كبير مقابل الجنية المصري حيث وصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.42 جنية مصري حيث أن العملات خلال الفترة الحالية تمر بحالة غير مستقرة داخل البنوك المصرية والسوق السوداء .
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية :
البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :
- دولار أمريكي 18.6 18.7 18.6 18.7
- يورو 19.7625 20.0158 19.772381 20.02583
- جنيه إسترليني 22.8073 23.139 22.818724 23.1506
- فرنك سويسري 18.4286 18.6627 18.437828 18.671992
- كرون دنماركي 2.6579 2.6916 2.659193 2.692972
- دينار كويتي 60.8639 61.2006 60.861567 61.231172
- ريال سعودي 4.9592 4.9835 4.959019 4.986002
- دينار أردني 26.2452 26.388 26.244243 26.401242
- دينار بحريني 49.3303 49.5773 49.328458 49.602122
- ريال قطري 5.1082 5.1335 5.108012 5.136093
- ريال عماني 48.3067 48.5471 48.304838 48.571429
- درهم الإمارات العربية 5.064 5.0888 5.063788 5.091345
- كرون سويدي 2.076 2.1042 2.077047 2.105263
- كرون نرويجي 2.1969 2.2268 2.198044 2.227941
- دولار كندي 13.8941 14.0679 13.901023 14.074966
- دولار استرالي 13.9835 14.1825 13.990472 14.18956
- ين ياباني 16.1206 16.3623 16.128705 16.370481
أسعار العملات في السوق السوداء :
ولقد أرتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث وصل إلى 19.25 جنية مصري من حيث الشراء بينما وصل في البيع إلى 19.50 جنية مصري .
وتشير التوقعات في أسعار العملات على أنها سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة نتيجة رجوع الإستيراد الذي سوف يفتح الباب على مصراعية في أتجاة الإرتفاع الجديد بالعملات .إعلان - Ads إعلان - Ads