طلائع الجيش يبحث عن "مهاجم" محلى قبل غلق الميريكاتو الشتوى

كتب - هيثم عويس

يسابق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم محلى وذلك قبل غلق فترة الإنتقالات الشتوية الحالية والتى تنتهى بنهاية الشهر الجارى .

ويحاول الجهاز الفنى تجهيز بديل كفء لمحمد أشرف لمساعدته لإستكمال مباريات الدور التانى من مسابقة الدورى والتى ستشهد صراعا قويا بين جميع الأندية سواء أندية المؤخرة أو التى تنافس على المربع الذهبى أو أهل القمة .

كان مجلس إدارة طلائع الجيش قد تعاقد مع طارق يحيى خلفا لأحمد سامى الذى رحل عقب نهاية مباريات الدور الأول بعد عروض جيدة أداها مع الفريق العسكرى .