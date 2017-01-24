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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24/1/2017

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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24/1/2017 استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24/1/2017

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري .

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

  • بنك--إيران-للتنمية 4.8997 5.0465
  • التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9523 5.0017
  • مصرف-ابو-ظبي 5.0128 5.0531
  • البنك-المصري-الخليجي 5.0244 5.0625
  • بنك-سايب 4.9800 5.0500
  • البنك-الأهلي 4.9728 4.9997
  • بنك-البركة 4.8700 5.0931
  • بنك-القاهرة 4.9340 5.0287
  • بنك-الاسكندرية 5.0077 5.0445
  • البنك-العربي-الافريقي 4.9661 5.0209

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