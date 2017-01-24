استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وارتفاعه بالسوق السوداء

يتوقع وجود حراك فى سعر الدولار فى الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء خاصة فى ظل إحتمالات عودة الوارادت الصينية من جديد .
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :
البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :
- إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25
- البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.86 18.90
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00
- مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.98
- البنك المصري الخليجي 18.85 18.95
- بنك التعمير والإسكان 18.80 18.90
- بنك البركة مصر 18.80 18.90
- بنك الإسكندرية 18.78 18.90
- المصرف المتحد 18.75 18.95
- بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85
- كريدي أجريكول مصر 18.75 19.07
- البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85
- البنك المركزي المصري 18.75 18.91
- البنك المصري لتنمية الصادرات 18.73 18.82
- بنك قناة السويس 18.70 18.90
- البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.70 18.80
- البنك العربي مصر. 18.70 18.80
- البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
- بنك بلوم مصر 18.65 18.75
- بنك القاهرة 18.60 18.70
- بنك فيصل الإسلامي المصري 18.60 18.70
- البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70
- بنك مصر 18.60 18.70
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :
يسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .إعلان - Ads إعلان - Ads