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استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وارتفاعه بالسوق السوداء

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استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وارتفاعه بالسوق السوداء استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وارتفاعه بالسوق السوداء

يتوقع وجود حراك فى فى الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء خاصة فى ظل إحتمالات عودة الوارادت الصينية من جديد .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

  • إتش إس بي سي 18.90 19.25 
  • البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.86 18.90 
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.98 
  • البنك المصري الخليجي 18.85 18.95 
  • بنك التعمير والإسكان 18.80 18.90 
  • بنك البركة مصر 18.80 18.90 
  • بنك الإسكندرية 18.78 18.90
  • المصرف المتحد 18.75 18.95
  • بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85 
  • كريدي أجريكول مصر 18.75 19.07 
  • البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 
  • البنك المركزي المصري 18.75 18.91 
  • البنك المصري لتنمية الصادرات 18.73 18.82 
  • بنك قناة السويس 18.70 18.90 
  • البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.70 18.80 
  • البنك العربي مصر. 18.70 18.80 
  • البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
  • بنك بلوم مصر 18.65 18.75
  • بنك القاهرة 18.60 18.70
  • بنك فيصل الإسلامي المصري 18.60 18.70 
  • البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70 
  • بنك مصر 18.60 18.70 

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

يسجل ارتفاع الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .

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