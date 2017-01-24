استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2017 وارتفاعه بالسوق السوداء

سمر العشري

يتوقع وجود حراك فى سعر الدولار فى الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء خاصة فى ظل إحتمالات عودة الوارادت الصينية من جديد .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.86 18.90

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.98

البنك المصري الخليجي 18.85 18.95

بنك التعمير والإسكان 18.80 18.90

بنك البركة مصر 18.80 18.90

بنك الإسكندرية 18.78 18.90

المصرف المتحد 18.75 18.95

بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85

كريدي أجريكول مصر 18.75 19.07

البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85

البنك المركزي المصري 18.75 18.91

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.73 18.82

بنك قناة السويس 18.70 18.90

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.70 18.80

البنك العربي مصر. 18.70 18.80

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك بلوم مصر 18.65 18.75

بنك القاهرة 18.60 18.70

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.60 18.70

البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70

بنك مصر 18.60 18.70

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

يسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .

شبكةعيونالإخبارية

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