نائبة بالجلسة العامة: "بجيب السمنة من أول الشارع بـ30 جنيه وفى آخره بـ40"

كتب ـ هشام عبد الجليل

قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن أسعار السلع الغذائية تختلف من تاجر لآخر، متابعة: "بجيب علبة السمنة من أول الشارع بـ30 جنيه ومن آخر الشارع بـ40 جنيه بسبب غياب الرقابة".

وأضافت النائبة سحر صدقى، خلال كلمتها أمس بالجلسة العامة للبرلمان والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجه لوزير التموين، أن الأسعار زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وتختلف من منطقة لأخرى، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة وآلية وإستراتيجية واضحة للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة أسعار توريد محصول القمح وقصب السكر وربطهما بالسعر العالمى، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى أهم محصولين فى الدولة.

وتابعت: المواطنون يعانون كثيرًا من ارتفاع الأسعار، لدرجة أن هناك بعضهم لا يملك ما يشترى به طعامًا لأولاده، وهذا النموذج موجود بكثرة فى محافظات الصعيد.