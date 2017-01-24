وزير الإنتاج الحربى لـ"ON live": تصنيع لاب توب مصرى قريبا.. و750 ألف تابلت

كتب محسن البديوى

كشف اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة تسعى لدخول مصر عصر انتاج اللاب التوب والأجهزة والإليكترونيات وصناعات درفلة الصلب والمنتجات المعدنية.

وقال "العصار"، خلال حواره ببرنامج حلقة وصل، الذى يقدمه الإعلامى معتز عبد الفتاح عبر فضائية "ON live" :" نعمل هذه الفترة على تصنيع التالبت والحواسب واللاب توب المصرى قريبا، وسنعمل فى مجال الهندسة الميكانيكية فى الدرفالات وهى كتل الصلب المستخدمة فى المبانى والكبارى وغيرها".

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجية الحديثة التابعة للوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع كليةهندسة القاهرة وعين شمس.

كشف العصار، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتصنيع 750 ألف تابلت للطلاب، مؤكدًا على أنه سيتم الانتهاء منهم خلال عامين بنهاية 2018، بهدف الاستغناء عن الكتاب فى كليات الجامعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة لا تهدف إلى الربح بمفهومة الصريح، ولكن مصانع الوزارات تهدف إلى الربح المعقول العادى، حيث أن الأجهزة المصنعة داخل الوزارة قبل فترة غلاء الأسعار تُباع بنفس الأسعار القديمة.

وأضاف العصار، أن مصانع الوزارة لم تستغل فكرة ارتفاع سعر الدولار فى رفع الأسعار، مستطردًا :" بس إحنا بصراحة بنكسب، أصل لازم نكسب، بس المكسب بيبقى معقول جدا".

وتابع :" تاريخنا مشرف فى الإنتاج الحربى، صناعة الأدوات المدنية وسيلة نخدم بيه بلدنا، ونسعى لزيادة الإنتاج ونكفى المواطنين من السلع"، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت معارض لبيع منتجات مصانعها وشركاتها للمواطنين وساهمت فى مبادرة الشعب يؤمر.