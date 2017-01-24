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أخبار الاسماعيلى اليوم الاثنين23/1/2017.. الإسماعيلى يضم إسلام عبد النعيم

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أخبار الاسماعيلى اليوم الاثنين23/1/2017.. الإسماعيلى يضم إسلام عبد النعيم أخبار الاسماعيلى اليوم الاثنين23/1/2017.. الإسماعيلى يضم إسلام عبد النعيم

>كتب احمد سمير

شهد النادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 23 يناير 2017، وكانت أبرزها تعاقد الفريق رسمياً مع اسلام عبد النعيم لمده اربع مواسم ونصف .

 

 

 

أنهى مسئولو نادى الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الداخلية لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 500 ألف جنيه.

 

 

 

قام شريف عبد الفضيل مدافع النادى الإسماعيلى، بالاستفسار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن مصير مستحقاته المالية المتأخرة، والتى لم يحصل عليها حتى الآن رغم رحيله عن النادى منذ حوالى عام ونصف.

 

 

 

قدم مسئولو الإسماعيلى عرضا جديدا إلى محمد صبحى حارس مرمى الدراويش من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية وتجديده عقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم القادم.

 

 

 

اتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى على خوض مباراته الودية والمقرر لها غدا الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، في أولى المواجهات الودية التي يخوضها الدراويش ضمن استعداداته لمنافسات الدور الثانى بالدورى.

 

 

 

أكد مصدر داخل نادى الإسماعيلى أن إدارة النادى قررت اختبار النيجيرى شوديا شولا هارونا مهاجم الفريق الجديد والذي كان يلعب في الدورى المالطى.

 


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