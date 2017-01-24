محمود عبد المنعم كهربا: "مش متعود أقعد على الدكة"

كتب حسام الحاج

قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى أنه غير معتاد الجلوس على دكة البدلاء ، مشيراً إلى أنه يفضل دائماً المشاركة أساسيا.

أضاف كهربا فى تصريحات لـ "قناة أون سبورت" مع الإعلامى مدحت شلبى:" لم اعتاد الجلوس على الدكة وهذا شئ يحزننى من داخلى ولكنى جاهز فى أى وقت لخدمة بلدى، سواء بالمشاركة أساسيا او لمدة دقيقة واحدة، هدفنا هو التتويج بالبطولة وعندما أشارك بديلا أشعر بأننى سأفعل شيئا جيدا في المباراة، سواء بإحراز هدف او المساهمة فيه، اشكر الله على تلك النعمة".

وواصل قائلاً ، "كنت من ضمن من احتفلوا في الشوارع بتتويج مصر بأمم افريقيا 3 مرات متتالية، لهذا احلم منذ كنت لاعبا صغيرا بأن اشارك مع مصر في التتويج بالبطولة".

تابع لاعب المنتخب الوطنى حديثه: "البطولات تحتاج إلى ترتيبات وحسابات خاصة واتمنى أن نحقق لقب كأس الأمم الأفريقية الذى غاب عن المنتخب منذ ما يقرب من ثلاث نسخ متتالية وإسعاد الجماهير المصرية".