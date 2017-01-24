أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار الأردن اليوم..الأردن يترأس أعمال منتدى دول الاتحاد من أجل المتوسط

Google+ Print
اخبار الأردن اليوم..الأردن يترأس أعمال منتدى دول الاتحاد من أجل المتوسط اخبار الأردن اليوم..الأردن يترأس أعمال منتدى دول الاتحاد من أجل المتوسط

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على ترأس الاردن بالشراكة مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية للاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرينى، أعمال المنتدى الإقليمى الثانى لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذى نظمته الرئاسة المشتركة للاتحاد "الأردن والاتحاد الأوروبى".

 

 

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى أنه شارك فى المنتدى الوزارى وزراء خارجية وممثلون عن الدول الأعضاء، البالغ عددهم 43 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات الممولة لمشاريع الاتحاد فى منطقة جنوب المتوسط.

 

 

وتبنى المنتدى خارطة طريق لتعزيز عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة، بهدف تطوير أطر التعاون والتنمية بين دول الاتحاد، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول للقضايا الإقليمية والأزمات التى تمر بها المنطقة

جعل الاردن نسبة عائد على الدين الخارجي نحو 5 بالمئة في العام الماضي 2016 ، وفقا للبيانات التي أصدرتها ميريل لينش.

 

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على ترتيب ميريل لينش–شركة خدمات تمويلية عالمية - الاردن بالمرتبة التاسعة كأقل نسبة في العائد من بين 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. 

 

وأشارت إلى أن نسبة عائد على الدين الخارجي الاردني جاء اقل من عائد المنطقة.

 

واشارت لينش فى تقريرها الذى أصدرته مؤخرا- شمل 26 سوقا في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى ان نسبة عائد على الدين الخارجي الأردني جاءت اقل من عائد الأسواق الناشئة، واقل من العوائد على السندات السيادية للبلدان التي تحظى بتصنيف ائتماني مشابه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365