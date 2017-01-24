اخبار الأردن اليوم..الأردن يترأس أعمال منتدى دول الاتحاد من أجل المتوسط

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على ترأس الاردن بالشراكة مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية للاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرينى، أعمال المنتدى الإقليمى الثانى لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذى نظمته الرئاسة المشتركة للاتحاد "الأردن والاتحاد الأوروبى".

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى أنه شارك فى المنتدى الوزارى وزراء خارجية وممثلون عن الدول الأعضاء، البالغ عددهم 43 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات الممولة لمشاريع الاتحاد فى منطقة جنوب المتوسط.

وتبنى المنتدى خارطة طريق لتعزيز عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة، بهدف تطوير أطر التعاون والتنمية بين دول الاتحاد، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول للقضايا الإقليمية والأزمات التى تمر بها المنطقة

جعل الاردن نسبة عائد على الدين الخارجي نحو 5 بالمئة في العام الماضي 2016 ، وفقا للبيانات التي أصدرتها ميريل لينش.

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على ترتيب ميريل لينش–شركة خدمات تمويلية عالمية - الاردن بالمرتبة التاسعة كأقل نسبة في العائد من بين 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وأشارت إلى أن نسبة عائد على الدين الخارجي الاردني جاء اقل من عائد المنطقة.

واشارت لينش فى تقريرها الذى أصدرته مؤخرا- شمل 26 سوقا في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى ان نسبة عائد على الدين الخارجي الأردني جاءت اقل من عائد الأسواق الناشئة، واقل من العوائد على السندات السيادية للبلدان التي تحظى بتصنيف ائتماني مشابه.