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"دولة القانون": البارزانى يحاول تصدير مشكلته الداخلية خارج إقليم كردستان

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"دولة القانون": البارزانى يحاول تصدير مشكلته الداخلية خارج إقليم كردستان "دولة القانون": البارزانى يحاول تصدير مشكلته الداخلية خارج إقليم كردستان

> أ ش أ

 اعتبر القيادى فى ائتلاف "دولة القانون" صلاح عبد الرزاق تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى التى أعلن فيها رفضه لعودة رئيس الائتلاف نورى المالكى لرئاسة العراقية مجدداً "إسطوانة مشروخة"، وقال: "إن البارزانى المنتهية ولايته يحاول تصدير مشكلته الداخلية خارج الإقليم".


> وأرجع عبد الرزاق- فى بيان صحفى، اليوم الاثنين- استهداف البارزانى للمالكى كونه شخصية سياسية عراقية قوية ويمتلك مشروعًا لإزاحة الحكومات التوافقية الفاشلة وتشكيل أغلبية سياسية، مشيرًا إلى أن المالكى لم يعلن رغبته فى رئاسة الحكومة القادمة إلا إذا أصرت الكتل السياسية.


> وتابع: "البارزانى أعلن عن قناعته بأنه سيكون ضمن المعارضة السياسية، وهو متأكد أنه لن يشارك فى حكومة الأغلبية السياسية القادمة وتهديده بالاستقلال والانفصال أسطوانة مشروخة اعتاد عليها العراقيون كلما مر البارزانى بأزمة، وهو لا يمثل جميع أبناء الشعب الكردى وتطلعاتهم".


> وكان البارزانى هدد - فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أمس - بأنه سيعلن "استقلال كردستان" فى حال عودة رئيس ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى إلى رئاسة الحكومة العراقية مجددًا، ومن دون الرجوع إلى أحد، لا نريد استكمال تدمير العراق فى عهده تم اغتيال آلاف من أبناء العراق من مختلف القطاعات ولدينا الأسماء، أنا لا أقول إنه ذهب بنفسه وفعلها لكن هذا حدث تحت حكمه، ومن دون شك كان راضيًا.
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