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وزير الإنتاج الحربى: التعيينات العشوائية بالمصانع جعلت الأجور تزيد مرتين ونصف

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وزير الإنتاج الحربى: التعيينات العشوائية بالمصانع جعلت الأجور تزيد مرتين ونصف وزير الإنتاج الحربى: التعيينات العشوائية بالمصانع جعلت الأجور تزيد مرتين ونصف

>كتب إبراهيم حسان

أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن أحداث 25 يناير أثرت بشكل كبير على منظومة الإنتاج الحربى نتيجة الأحداث، لاسيما فى العملية الإنتاجية التى توقفت، كما أن التعيينات العشوائية التى تمت أدت لزيادة العمالة بشكل غير مخطط.

 

وقال العصار، خلال أول ظهور إعلامى ببرنامج "حلقة الوصل"، الذى يقدمه الدكتور معتز عبد الفتاح على فضائية ON LIVE، إن زيادة الأجور مرتين ونصف حتى الآن، داخل منظومة الإنتاج الحربى يخل بكافة الهياكل المالية، مشيرًا إلى أن نسبة الأجر مقابل الإنتاج فى أى مؤسسة صناعية لا تزيد عن 10%، لكن فى مصانع الإنتاج الحربى تصل لـ56%، مستدركًا: "علشان ننتج حاجة بـ100 جنيه، تدفع 56 جنيه أجور، وفى بعض المصانع وصلة نسبة الأجور لأكثر من 200%، علشان ننتج حاجة بـ100 جنيه ندفع أجور 200 جنيه"، وهذا أكبر تحدى يواجه المنظومة بحسب تأكيداته.

 

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن التحدى الآخر الذى يواجههم هو أنظمة التشغيل التى كانت تحتاج إلى تحديث كبير لمسايرة التقدم الصناعى بالعالم، والتكنولوجيا الجديدة فى آليات التشغيل وتطوير أساليب الإدارة، وبالفعل تم الاستعانة بخبراء مصريين فى علوم الإدارة، لعمل دورات فى الإدارة الحديثة والقوى البشرية وهذا الأمر استنفد جهدًا كبيرًا.

 

 وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة فى الفترة الراهنة على تطوير المعارض التابعة لها التى تسوق لمنتجات مصانع الإنتاج الحربى، لأنها تقليدية.


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