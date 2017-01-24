بالصور.. أهالى الوادى الجديد يخلدون ذكرى شهداء كمين النقب بلوحة تذكارية

دشن عدد من أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، لوحة تذكارية تحمل أسماء وصور شهداء كمين النقب، الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى على الكمين، حيث قاموا بتجهيز لوحة تذكارية مضيئة تم وضعها فى ميدان مديرية أمن المحافظة، وشارك فى تركيبها عدد من المواطنين ومسئولى فرع المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، تقديرا لما بذله شهداء الشرطة من تضحيات .

وقال خيرى طليب منسق عام المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، إن اللوحة التذكارية المضيئة جاء استجابة لدعوة المواطنين من أهالى المحافظة، لتخليد ذكرى الشهداء، مؤكدًا على أن ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات تستحق ذكرها وتخليدها.

ومن جانبه أضاف المطرب الشعبى حسن ناجى، أن اللوحة التذكارية تعكس أهمية مكانة رجال الشرطة والجيش فى قلوب المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكدًا على أنهم يتعبرونهم صمام الأمن والأمان.