أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى الوادى الجديد يخلدون ذكرى شهداء كمين النقب بلوحة تذكارية

Google+ Print
بالصور.. أهالى الوادى الجديد يخلدون ذكرى شهداء كمين النقب بلوحة تذكارية بالصور.. أهالى الوادى الجديد يخلدون ذكرى شهداء كمين النقب بلوحة تذكارية

>

دشن عدد من أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، لوحة تذكارية تحمل أسماء وصور شهداء كمين النقب، الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى على الكمين، حيث قاموا بتجهيز لوحة تذكارية مضيئة تم وضعها فى ميدان مديرية أمن المحافظة، وشارك فى تركيبها عدد من المواطنين ومسئولى فرع المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، تقديرا لما بذله شهداء الشرطة من تضحيات .

 

وقال خيرى طليب منسق عام المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، إن اللوحة التذكارية المضيئة جاء استجابة لدعوة المواطنين من أهالى المحافظة، لتخليد ذكرى الشهداء، مؤكدًا على أن ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات تستحق ذكرها وتخليدها.

 

ومن جانبه أضاف المطرب الشعبى حسن ناجى، أن اللوحة التذكارية تعكس أهمية مكانة رجال الشرطة والجيش فى قلوب المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكدًا على أنهم يتعبرونهم صمام الأمن والأمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365