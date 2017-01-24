أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكلك فى العمل تسبب لك توترا يؤثر على صحتك

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكلك فى العمل تسبب لك توترا يؤثر على صحتك حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكلك فى العمل تسبب لك توترا يؤثر على صحتك

>

نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى ذو الشخصية القوية التى تميل دائمًا للاستقلال، وعاطفته مشتعلة طوال الوقت، كما أنه يحب التحدى والانتصار.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

ستعيد اكتشاف الفرح فى عملك والضغط الذى كان يجعلك تشعر بالتعاسة فى العمل يتناقص هذه الأيام، وتمر ببعض المواقف التى تساعدك على أن تتذكر لماذا اخترت هذه المهنة وكم هى تناسبك، واليوم يوم عظيم لإجراء تغييرات فى مكان عملك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى

اليوم ممتلئ بالأفكار الجديدة والحيوية بالنسبة لك ولشريك حياتك، يمكنك أن تخطط معه لأشياء ممتعة أو ترتيب لقاء جماعى مع بعض الأصدقاء، وشريك حياتك يجعلك تستمتع معه بوقتك.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى

يبدو أنك وقعت فى مشاكل معقدة تحطم هدوءك الروحى خلال الفترة الماضية، واليوم قد تتعثر فى بعض الذكريات الأليمة التى تتسبب فى زيادة توترك، وهو ما يؤثر سلبًا على حالتك الصحية وحالتك المزاجية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

هذا هو الوقت المناسب لبذل أفضل ما لديك من جهود فى سبيل ما تؤمن به، وقريبًا جدًا ستجنى مكاسب طائلة من عملك، فقط احرص على تنفيذ أفكارك الإبداعية التى تتطلب الكثير من الاهتمام منك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح