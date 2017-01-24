حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكلك فى العمل تسبب لك توترا يؤثر على صحتك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى ذو الشخصية القوية التى تميل دائمًا للاستقلال، وعاطفته مشتعلة طوال الوقت، كما أنه يحب التحدى والانتصار.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

ستعيد اكتشاف الفرح فى عملك والضغط الذى كان يجعلك تشعر بالتعاسة فى العمل يتناقص هذه الأيام، وتمر ببعض المواقف التى تساعدك على أن تتذكر لماذا اخترت هذه المهنة وكم هى تناسبك، واليوم يوم عظيم لإجراء تغييرات فى مكان عملك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

اليوم ممتلئ بالأفكار الجديدة والحيوية بالنسبة لك ولشريك حياتك، يمكنك أن تخطط معه لأشياء ممتعة أو ترتيب لقاء جماعى مع بعض الأصدقاء، وشريك حياتك يجعلك تستمتع معه بوقتك.

برج الحمل على الصعيد الصحى

يبدو أنك وقعت فى مشاكل معقدة تحطم هدوءك الروحى خلال الفترة الماضية، واليوم قد تتعثر فى بعض الذكريات الأليمة التى تتسبب فى زيادة توترك، وهو ما يؤثر سلبًا على حالتك الصحية وحالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

هذا هو الوقت المناسب لبذل أفضل ما لديك من جهود فى سبيل ما تؤمن به، وقريبًا جدًا ستجنى مكاسب طائلة من عملك، فقط احرص على تنفيذ أفكارك الإبداعية التى تتطلب الكثير من الاهتمام منك.