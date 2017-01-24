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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24/1/2017.. يوم متوتر على الصعيدين المهنى والعاطفى

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24/1/2017.. يوم متوتر على الصعيدين المهنى والعاطفى حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24/1/2017.. يوم متوتر على الصعيدين المهنى والعاطفى

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج القوس على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عالٍ من الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدرً كبيرًا من اهتمامهم.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

لا تتحدث عن أى شكاوى من الزملاء اليوم فالوضع به ما يكفى من التوتر، واكتفى بالابتعاد عن الدخول فى صدامات أو الاستماع إلى الأحاديث الجانبية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

العلاقات الواضحة تروق لك، لكن لا تتوقع أن تصل إلى أهدافك بشكل سريع ربما تكون المراحل الأولية هى الأصعب فى العلاقة.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج إلى تقليل مقدار السكريات التى تتناولها حتى لا تتاثر صحتك على المدى البعيد، وربما تكون المتابعة مع طبيب بين الحين والآخر أفضل لك.

 

توقعام علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يقبل على اتخاذ عدد من القرارات المهمة على الصعيد المهنى، ومن المحتمل أن يتجه إلى السفر للخارج فى الفترة المقبلة.


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مصر 365

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