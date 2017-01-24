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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/1/2017.. لا تستسلم لحالة الإحباط التى يفتعلها البعض

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/1/2017.. لا تستسلم لحالة الإحباط التى يفتعلها البعض حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/1/2017.. لا تستسلم لحالة الإحباط التى يفتعلها البعض

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صورة برج الثورنقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذوو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرًا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

قد تكون الصعوبات كثيرة هذه الفترة لكن عليك ألا تستسلم لحالة الإحباط التى يحاول البعض افتعالها كى يفقدوك تركيزك فى تنفيذ مشروعاتك التى تعتمد بشكل أساسى على التنفيذ الإبداعى لها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

المشاجرات دائمًا ما تظهر مدى قوة العلاقة وتحمل الطرفين لبعضهما، حاول أن تكون رد فعل فقط فى الفترة الآتية حتى ينتهى غضب الحبيب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

ابحث عن الأزمات النفسية أولًا ثم اطلب العلاج لمشاكلك البدنية، خاصة أن كل ما تمر به مجرد أعراض جانبية لسوء حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يشعر بعدم استقرار فى حياته على الصعيدين العاطفى والمهنى الأمر الذى يضطره إلى البقاء فى المنزل والعزلة بعيدًا عن الأصدقاء.


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مصر 365

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