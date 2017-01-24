حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. صراحتك ستشعل الأزمة مع حبيبك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى لا يستطيع أن يخفى مشاعره تجاه الآخرين، فإذا فكر فى أمر معين أو خطر على باله فكره تجاه الآخر، تجد أنه سريعًا ما يتفوه بها دون أن يحسبها جيدًا، وهذا ما قد يوقعه فى مشاكل لا حصر لها.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

الحياة العملية ستكون فى قمة مجدها، فربما يصل إلى بعض المناصب التى طالما حلم بها.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

سيتعرض أبناء هذا البرج إلى مشاكل لا نهاية لها بسبب الصراحة المطلقة التى يتمتع بها، فربما يقوم شريكه ببعض الأفعال التى لا ترضيه، وللأسف لن يستطيع السيطرة على نفسه وسيردد بعض الكلمات الهجومية التى لا تروق له.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

استقرار كبير فى حياته الصحية فلا داعى للخوف بسبب بعض الآلام التى تراوده من حين لآخر فكلها عبارة عن ضغوط نفسية ليس إلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

للأسف الضغوط فى العمل ستتسبب فى توتر أبناء هذا البرج لذلك يجب أن يحافظوا على ثباتهم الانفعالى حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.