حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشاكل فى العمل فحاول أن تحتفظ بهدوء أعصابك

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المائى الذى يتمتع مواليده بالشخصية الرصينة التى يمكنها استيعاب الجميع، ورغم هدوء مواليد هذا البرج إلا أنهم ذوو شخصية عصبية سهلة الانفعال وشديدة الغيرة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

قد يظهر خلاف فى الرأى اليوم فى المكتب سواء مع زميل لك أو مع رؤسائك فى العمل، وبغض النظر عن سبب الخلاف أو الشخص الذى تختلف معه، حاول أن تحتفظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة وستكون قادرًا على الحد بشكل كبير من تطور المشكلة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب فحاول أن تحرر نفسك من الحدود العاطفية واستفد بالشكل الأقصى من لقاء اليوم، وإذا كان صاحب هذه الشخصية يريد الابتعاد فلا تكن غيورًا، سيعود حتمًا فى وقت ما فقط اسمح له بأن يأخذ القرار بنفسه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

اهتمامك بصحتك ولياقتك البدنية يصل إلى الذروة اليوم خاصة حين تنجح فى التواصل مع شخص يشجعك بشدة على الاهتمام بهما، وهذا الحماس المتبادل بينكما يساعدكما كثيرًا على تحسين الصحة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

كنت تخطط لشىء كبير خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم ستدرك أن العودة للوراء ليست خيارًا هذه الأيام، وسيكون عليك أن تأخذ الخطوات المقبلة بكل ثقة، وسترى قريبًا أن مهمتك ستزداد صعوبة ولكنها لن تكون مستحيلة.