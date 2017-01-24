حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحظ يبتسم لك من الناحية المادية

كتبت أسماء زيدان

اجتماعى من الدرجة الأولى يمتاز بالشجاعة والثقة بالنفس، إنه برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تحقق اليوم نتائج أفضل بكثير سواء فى المنزل أو العمل إذا دخلت فى شراكة، فقد واجهت عقبات غير قابلة للتفسير نتيجة لجهودك الفردية، لذا فإن التعاون والجهد الجماعى فى نهاية المطاف هو النجاح بالنسبة لك فى أى مشروع.

الأسد على الصعيد العاطفى:

اليوم هو المناسب لعيش أجواء رومانسية، كما يمكنك تصور ما تريد وما يبدو عليه الشريك، وهذا سيساعدك على ما يجب عليك من خطوات لتحقيق هدفك.

الأسد على الصعيد الصحى:

عليك الانتباه لصحتك ولا تترك الأمور تسير كما تشاء، كما عليك ترتيب أولوياتك وجعل الصحة أول شىء تهتم به، حتى تتمكن من أداء مهامك بنجاح.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

اليوم الحظ يبتسم لك من الناحية المالية فهو وقت مناسب للاستثمار إذا كنت ترغب فى ذلك، كما أن الحب الحقيقى قريب منك للغاية، وحاول أن تكون حذرًا نحو صحتك، فقد تكون عرضة للسعال الأبدى والهجمات الباردة.