وزير الإنتاج الحربى: تصنيع 700 عربة قطار.. وإقامة مصانع أدوية وألبان أطفال

كتب محسن البديوى

أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة كثفت تصنيعها من المنتجات المدنية، كما أبرمت العديد من المشروعات وبروتوكولات التعاون مع 21 وزارة و40 جهة، وتم الاتفاق مع وزارة الصحة لإقامة مصانع للسرنجات ومصنع للمحاليل ومصنع لأدوية الأورام وآخر لأمصال أنفلونزا الطيور، بالإضافة لمصنع لألبان الأطفال، لأن هذه الأدوية بمثابة أمن قومى ووجودها ضرورى لتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف "العصار"، خلال حواره ببرنامج حلقة وصل، الذى يقدمه الإعلامى معتز عبد الفتاح عبر فضائية "ON live"، أنه جارى تطوير 296 مزلقان سكة حديد، بالإضافة لتصنيع 700 عربة سكة حديد محليًا بالتعاون مع شركات أجنبية، مضيفاً: "نعمل فى ملف بطاقات التموين والتحكم فى المنظومة التموينية أيضًا".