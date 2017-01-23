عمرو أديب بعد تطوير الهيئة الهندسية لمحطة أسوان: "تضاهى محطة جنيف"

كتب محسن البديوى

وجه الإعلامى عمرو أديب، الشكر للواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد تطوير محطة قطارات أسوان والانتهاء من ترميمها، قائلاً:" ارفع راسك فوق أنت مصرى.. والله أشبه بمحطة جنيف، لقد تم تطوير المحطة بعد ان كانت فضيحة عالمية".

وأشاد أديب، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية" ON E"، و إذاعة راديو نغم " FM"، بتطوير المحطة، معتبراً أنها تحولت لكوكب آخر بفضل جهود المصريين.

كان اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قال فى شهر ديسمبر الماضى، إنه كان يتابع البرنامج وفوجئ بنشر صور خلال البرنامج لمحطة قطار أسوان من خلال سياح يابانيين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه الاتصال بالبرنامج، مشيرا إلى أن الرئيس تابع كارثة محطة أسوان من خلال عرض الصور، وطلب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع السكة الحديد، تطوير المحطة وإنهاء أعمال الترميم بها.