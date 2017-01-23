وزير الانتاج الحربى: قادرون على تصنيع أسلحتنا بالكامل

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن المهمة الرئيسية للوزارة تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية من عناصر التسليح وتصنيعها فى مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومى.

وقال "العصار"، خلال حواره ببرنامج حلقة وصل، الذى يقدمه الإعلامى معتز عبد الفتاح عبر فضائية "ON live"، إن المنطقة تشهد سلسلة من التهديدات وعدم الاستقرار ربما تستمر لفترة طويلة، الأمر الذى يجعل وزارة الانتاج الحربى تقوم بدورها فى تلبية احتياجات القوات المسلحة، خاصة أن مصر واجهت بعض أنواع الحظر على عناصر تسليح وقطع غيار.

وتابع:"هدفنا تلبية احتياجات القوات المسلحة، وقادرون على تصنيع أسلحتنا بالكامل، ويمكن التعاون مع دولة أجنبية لعمل مصانع، وربما نتعاقد على تدبير المكونات ونقوم بتجميعها حتى نصل لصنع السلاح أو المعدة المصرية بنسبة 100%"، مؤكداً أن تلبية احتياجات القوات المسلحة والمنتج الحربى هو الأسبقية الأولى والمطلقة.