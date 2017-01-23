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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23/1/2017

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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23/1/2017 أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23/1/2017

>كتب محمد عراقى

شهدت الساحة الرياضية اليوم الإثنين 23 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى كان أبرزها مواصلة الوطنى لاستعداداته لمواجهة غانا يوم الأربعاء المقبل في كأس الأمم الافريقية.

 

 

خاطب النادى الأهلى، إدارة ليرس البلجيكى، عن طريق اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لصانع الألعاب عمرو بركات المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، من أجل قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية، التى تشارك فى بطولة دورى الأبطال فى نسختها الجديدة.

 

 

 

وقع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك، اليوم الاثنين، على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى المقاولون العرب، لنهاية الموسم على سبيل الإعارة لاستكمال الموسم قبل عودته فى نهاية الموسم إلى ناديه الاصلى الزمالك.

 

 

 

حصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى، للغياب عن المران الجماعى، اليوم الاثنين، بسبب ظروف خاصة.

 

 

 

يجهز مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر ميزانية النادي قبل عقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها أواخر شهر مارس القادم.

 

وتؤكد المؤشرات الأولية أن ميزانية الأهلى هذا العام  ستتخطى حاجز المليار جنيه بزيادة قدرها  400 مليون جنيه عن الميزانيه السابقة التى بلغت  570 مليون جنيه.

 

 

 

تدرب شريف إكرامى حارس مرمى منتخب مع أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفراعنة بعد انتهاء الأزمة التى نشبت مؤخراً بين الثنائى خلال معسكر الفراعنة بالجابون والمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017.

 

 

 

تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بحسام باولو مهاجم نادي سموحة ليصبح لاعبا بشكل رسمي في القلعة البيضاء.

 

 

 

أعرب الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن أمنيته فى  حصد لقب كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون، مع التأهل لمونديال روسيا 2018، مؤكداً أنه مثل الشعب المصرى يرغب فى التتويج بجميع الألقاب وإعلاء اسم منتخب مصر.

 

 

 

أنهى مسئولو نادى الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الداخلية لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 500 ألف جنيه.


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