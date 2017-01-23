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شقيقة الننى ترد على منتقديه بخمسة أسئلة وتطالب بدعمه

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شقيقة الننى ترد على منتقديه بخمسة أسئلة وتطالب بدعمه شقيقة الننى ترد على منتقديه بخمسة أسئلة وتطالب بدعمه

>محمد غنيم

شنت شروق النني شقيقة محمد النني لاعب هجوما كبيرا على منتقدي شقيقها في بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بعد هجوم كثير من المحللين والجماهير علي شقيقها بسبب أدائه في البطولة.

هل تعاقد الأرسنال مع النني مجاملة ؟ إن لم يكن لاعب فنياً وبدنياً يليق بنادي مثل الجانرز فلماذا يتعاقد معه النادي الإنجليزي .

 هل لديك جهاز تحليل الأداء ؟ إذا كانت المواقع المتخصصة في التحليل اعتبرته رجل المباراة أمام مالي ولديها كل الأدوات لتفنيد ذلك بالأرقام ، فلماذ تنصب نفسك خبيرا وأنت لا تملك سوى العين المجردة ؟

وجاء السؤال الثالث هل تطلب من النني أن يقدم على أرضية ملعب بورت جينتي السيئة ما يقدمه مع الأرسنال على أعظم ملاعب العالم .. هل تستوي ملاعب الجابون بملاعب انجلترا .

أما  السؤال الرابع، فهو:  هل تعتقد أن طريقة المدير الفني كوبر باللعب على الكرات الطويلة تسمح للاعبي الوسط بإظهار موهبتهم في البناء من الخلف والتسلسل بالكرة للأمام ؟

واختتمت شقيقة النني أسئلتها بماذا قدم أعظم لاعبي أفريقيا في هذه البطولة في ظل رطوبة وملاعب سيئة حتي تعتبر النني سيئاً لهذه الدرجة ؟

وطالبت شقيقة النني الجماهير المصرية بتقديم الدعم لشقيقها وللاعبي المنتخب حتي يستطيع المنتخب تحقيق مركز متقدم في بطولة الأمم للقادمة.


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