عبد الرحيم على لخالد صلاح: يجب محاكمة مقتحمى "أمن الدولة" لاستعادة كرامة مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

أذاع برنامج "على هوى مصر" والذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، فيديو لمحمد عادل داخل مقر جهاز أمن الدولة يعبث بمحتوياته فى 5 مارس 2011، وفيديو آخر يقوم فيه بتفتيش المجندين.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن الإخوان و6 إبريل وكل العملاء، على رأسهم المخابرات المركزية الأمريكية وبعض أجهزة المخابرات فى العالم التى كانت متواجدة فى ميدان التحرير، كان هدفهم الرئيسى هو إسقاط جهاز "أمن الدولة"، لأنه متفوق معلوماتياً وتكنيكياً.

وعن محاصرة جهاز أمن الدولة فى القاهرة والإسكندرية، شدد عضو مجلس النواب على ضرورة رد كرامة الجهاز بتحريك القضية 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا وتقديم كل من سولت له نفسه أن يدخل الجهاز المهم ويسرق معلوماته أو يهين كرامة ضابط من ضباطه وتحويله إلى محكمة الجنايات، مشددا على أنه دون ذلك لن يتم استعادة كرامة الجهاز وكرامة مصر.