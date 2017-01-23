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فيديو حصري لجوليو ريجيني قبل مقتله بأيام يقلب موازين القضية بأكملها وتفاصيل طلبه معلومات من أحد الأشخاص نظير مبالغ مادية

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فيديو حصري لجوليو ريجيني قبل مقتله بأيام يقلب موازين القضية بأكملها وتفاصيل طلبه معلومات من أحد الأشخاص نظير مبالغ مادية فيديو حصري لجوليو ريجيني قبل مقتله بأيام يقلب موازين القضية بأكملها وتفاصيل طلبه معلومات من أحد الأشخاص نظير مبالغ مادية

حصري لجوليو ريجيني قبل مقتله بأيام، تردد هذا الإسم كثيراً في على مدار العام الماضي، “جوليو ريجيني” والذي أثار أزمة كبيرة بين مصر وإيطاليا، إثر مقتله في القاهرة والعثور عليه جثة هامدة بعدها بعشرة أيام وعليها آثار تعذيب وضرب شديد، وأظهر تشريح جثة ريجيني بعد وصولة لبلاده عن تعرضة لضرب أسفل الجمجمة وكسور في جميع أجزاء جسده تقريباً.

وبعد عام تقريباً على مقتله، قام التلفزيون المصري بإذاعة فيديو “بالصوت والصورة” لريجيني، أثناء حوار له مع ممثل الباعه الجائلين، حيث طلب الأخير من الطالب الإيطالي أموالاً لعلاج زوجته التي ترقد في المستشفى والمصابة بالسطان والتي تحتاج إلى عملية جراجية كبرى وتلزمها أموالاً كثيرة.

وكان رد “جوليو ريجيني” أن هذه أموال الأكاديمية ولا يستطيع أن يتصرف فيها بشكل شخصي.
وأضاف وكن يمكن الحصول على أموال من بريطانيا من خلال بعض المعلومات والأفكار التي من الممكن أن تساهم في الحصول على أموال.
فرد عليه ممثل الباعة الجائلين وقال:
“طيب مفيش سكه نحصل بيها على أموال بشكل شخصي لأن زوجتي عندها قنصر”.
وأضاف “قولي معلومات زي إيه وأنا أجهزها واشتغل عليها دلوقتي.

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رئيس قسم الأخبار

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