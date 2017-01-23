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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": الإخوان يخططون لإعادة التخريب فى مصر

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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": الإخوان يخططون لإعادة التخريب فى مصر عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": الإخوان يخططون لإعادة التخريب فى مصر

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن "محمد مرسى العياط" الرئيس المعزول، مكث فى السلطة عاماً  كاملاً، متسائلاً: "لماذا لم يقدم مسئولاً واحداً للمحاكمة بتهمة التعذيب؟"، متحدياً قناة الجزيرة امتلاك الشجاعة لعرض ما يدور داخل قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون والاختفاء القسرى الحقيقى لمئات المواطنين.   

 وأضاف "على"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن المشاهد التخريبية والفوضوية واقتحام السجون فى 25 يناير اختفت تماماً من ذاكرة الإعلام المصرى والمصريين، موضحاً أن مشاهد الفوضى والتخريب وترهيب الضباط والجنود وحرق المدرعات وإطلاق عناصر الفساد للسرقة لم تكن أخلاق الشعب المصرى، لكنها خطة الإخوان لإشاعة الفوضى فى مصر بمساعدة حماس.    

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يسلط الضوء على تلك المشاهد، لأن الإخوان من خططوا لها وطوال الوقت يحاولون أن يعيدوها مرة أخرى.

 


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