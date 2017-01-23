كأس العالم لليد.. تونس تهزم السعودية وتحتل المركز الـ19

كتب احمد سمير

فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره السعودى بنتيجة 39-30 ، فى مباراة تحديد المركز الـ19 ، فى كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا ، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

يذكر أن منتخب مصر قد أنهى مشواره فى البطولة بعد هزيمته أمس أمام كرواتيا 19-21 ، فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم ، وبذلك يفشل الفراعنة فى التأهل لدور الـ8 على مدى 16 عاما منذ آخر تأهل لهذا الدور فى مونديال فرنسا 2001.

شهد مشوار منتخب فراعنة كرة اليد فى الدور الأول الفوز فى أولى مواجهاته على قطر بنتيجة 22/20 ثم الخسارة أمام الدنمارك 35 /28، وبعدها فاز على البحرين 31/29 قبل أن يهزم الأرجنتين 31/26 فى إطار رابع مبارياته بالمجموعة الأربعاء الماضى، قبل أن يخسر أمام المنتخب السويدى .