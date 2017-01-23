أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

كأس العالم لليد.. تونس تهزم السعودية وتحتل المركز الـ19

Google+ Print
كأس العالم لليد.. تونس تهزم السعودية وتحتل المركز الـ19 كأس العالم لليد.. تونس تهزم السعودية وتحتل المركز الـ19

>كتب احمد سمير

فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره السعودى بنتيجة 39-30 ، فى مباراة تحديد المركز الـ19 ، فى كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا ، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

يذكر أن منتخب قد أنهى مشواره فى البطولة بعد هزيمته أمس أمام كرواتيا  19-21 ،  فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم ، وبذلك يفشل الفراعنة فى التأهل لدور الـ8 على مدى 16 عاما منذ آخر تأهل لهذا الدور فى مونديال فرنسا 2001.

شهد مشوار منتخب فراعنة كرة اليد فى الدور الأول الفوز فى أولى مواجهاته على قطر بنتيجة 22/20 ثم الخسارة أمام الدنمارك 35 /28، وبعدها فاز على البحرين 31/29 قبل أن يهزم الأرجنتين 31/26 فى إطار رابع مبارياته بالمجموعة الأربعاء الماضى، قبل أن يخسر أمام السويدى .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "