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وزارة المالية تؤكد على صرف رواتب الموظفين دفعة واحدة في المواعيد المحددة

  • مصر
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وزارة المالية تؤكد على صرف رواتب الموظفين دفعة واحدة في المواعيد المحددة وزارة المالية تؤكد على صرف رواتب الموظفين دفعة واحدة في المواعيد المحددة

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن قيام وزارة المالية بصرف مرتبات الموظفين على دفعتين خلال الشهر، و أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من الشهر الجاري ، و ثارت حوله بلبلة شديدة في الشارع المصري حيث أصدر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار و الذي يتبع مجلس الوزارء بيا نا رسميا ، أفاد فيه عن تأكيد وزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب موظفين الدولة في موعدها المقرر و الذي يتراوح في الفترة فيما بين 25  و حتى 28 من كل شهر .

كما أعلن مركز المعلومات عن أن وزارة المالية قد أكدت بأن ما يزيد عن الراتب الأساسي إن وجد هو ما سيتم صرفه يوم عشرة من كل شهر ، و ليس الراتب الأساسي كما أكدت على أنه لن يتم صرف أي مرتبات بطريقة يدوية و انما سيتم صرف الرواتب الكترونيا سواء كان راتب اساسي أو راتب اضافي .

و قد أكدت وزارة المالية على قيامها باستخدام الصرف الالكتروني للرواتب بهدف تخفيض النفقات ، و ترشيد حجم الانفاق الذي تقوم به الوزارة في اثناء صرف الرواتب .

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رئيس قسم الأخبار