وزارة المالية تؤكد على صرف رواتب الموظفين دفعة واحدة في المواعيد المحددة

سمر العشري

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن قيام وزارة المالية بصرف مرتبات الموظفين على دفعتين خلال الشهر، و أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من الشهر الجاري ، و ثارت حوله بلبلة شديدة في الشارع المصري حيث أصدر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار و الذي يتبع مجلس الوزارء بيا نا رسميا ، أفاد فيه عن تأكيد وزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب موظفين الدولة في موعدها المقرر و الذي يتراوح في الفترة فيما بين 25 و حتى 28 من كل شهر .

كما أعلن مركز المعلومات عن أن وزارة المالية قد أكدت بأن ما يزيد عن الراتب الأساسي إن وجد هو ما سيتم صرفه يوم عشرة من كل شهر ، و ليس الراتب الأساسي كما أكدت على أنه لن يتم صرف أي مرتبات بطريقة يدوية و انما سيتم صرف الرواتب الكترونيا سواء كان راتب اساسي أو راتب اضافي .

و قد أكدت وزارة المالية على قيامها باستخدام الصرف الالكتروني للرواتب بهدف تخفيض النفقات ، و ترشيد حجم الانفاق الذي تقوم به الوزارة في اثناء صرف الرواتب .

شبكةعيونالإخبارية

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