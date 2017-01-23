أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالفيديو : رسالة المغنية شيرين بعد اساءتها للهضبة عمرو دياب

Google+ Print
بالفيديو : رسالة المغنية شيرين بعد اساءتها للهضبة عمرو دياب بالفيديو : رسالة المغنية شيرين بعد اساءتها للهضبة عمرو دياب

اساءت الفنانة المصرية المغنية إلى الفنان الملقب بالهضبة أثناء تواجدها في حفل زفاف عمرو يوسف على الفنانة كندة علوش قائلة : " تامر حسني ومحمد حماقي هم الجيل القادم .. احنا خلاص جايين في واللي بالي بالكم خلاص راحة عليه " الأمر الذي فسروه بأنها تلمح إلى الفنان المطرب الشهير عمرو دياب. وبهذا أثيرت ضجة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و “تويتر” على الانترنت رافعين هاشتاج #إلا_عمرو_دياب حيث وجه أحباءه من المستمعين رسالة إلى شرين مفادها أن الفنان قد يكون كبر في العمر لكن أعماله باقية مستشهدين بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي لا يزال أغلب الشعب المصري، وأغلب العالم العربي.

وبعد هذه الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر تسجيل صوتي نشرته قناة صحيفة اليوم السابع المصرية على موقع “يوتيوب” للفنانة شيرين تتعتذر للفنان عمرو دياب قائلة: ” على فكرة مفيش حد كبير على الغلط وكل واحد من اللي اتكلمت عليه قيمته كبيرة عندي وكنت في حفلة خاصة وكنت بهزر ولما بطلع على التي في بدي لكل واحد قيمته ومستحيل أهزر على حد واسخر منه وكنت في حفلة خاصة يعني، بس في الآخر مفيش حد كبير على الغلط وعلى الاعتذار ومش عايزة حد يزعل مني وحياة بناتي في نيتي مكانش في حاجة وحشة، أنا كنت بهزر، وأهزر على أصالة اللي كانت قاعدة على نفس الترابيزة اللي قعدت عليها، وأنا مش قليلة الذوق ومش قليلة الأدب”.

وأضافت شيرين مبررة حديثها : ” أنا غلط إني هزرت بصوت عالي ومراعتش اسمي وفي الآخر محدش معذور من الغلط وأنا آسفة للي بيحبني واللي بيكرهني، وانا والله العظيم أنا ست لا بخرج من البيت ولا باسهر وقاعدة دائمًا قافلة على نفسي وزعلانة يوم ما سهرت بين صحابي ده اللي حصل “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي "

شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي "

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة "

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو