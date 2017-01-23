بالفيديو : رسالة المغنية شيرين بعد اساءتها للهضبة عمرو دياب

سمر العشري

اساءت الفنانة المصرية المغنية شيرين إلى الفنان الملقب بالهضبة عمرو دياب أثناء تواجدها في حفل زفاف عمرو يوسف على الفنانة كندة علوش قائلة : " تامر حسني ومحمد حماقي هم الجيل القادم .. احنا خلاص جايين في مصر واللي بالي بالكم خلاص راحة عليه " الأمر الذي فسروه بأنها تلمح إلى الفنان المطرب الشهير عمرو دياب. وبهذا أثيرت ضجة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و “تويتر” على شبكة الانترنت رافعين هاشتاج #إلا_عمرو_دياب حيث وجه أحباءه من المستمعين رسالة إلى شرين مفادها أن الفنان قد يكون كبر في العمر لكن أعماله باقية مستشهدين بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي لا يزال أغلب الشعب المصري، وأغلب العالم العربي.

وبعد هذه الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر تسجيل صوتي نشرته قناة صحيفة اليوم السابع المصرية على موقع “يوتيوب” للفنانة شيرين تتعتذر للفنان عمرو دياب قائلة: ” على فكرة مفيش حد كبير على الغلط وكل واحد من اللي اتكلمت عليه قيمته كبيرة عندي وكنت في حفلة خاصة وكنت بهزر ولما بطلع على التي في بدي لكل واحد قيمته ومستحيل أهزر على حد واسخر منه وكنت في حفلة خاصة يعني، بس في الآخر مفيش حد كبير على الغلط وعلى الاعتذار ومش عايزة حد يزعل مني وحياة بناتي في نيتي مكانش في حاجة وحشة، أنا كنت بهزر، وأهزر على أصالة اللي كانت قاعدة على نفس الترابيزة اللي قعدت عليها، وأنا مش قليلة الذوق ومش قليلة الأدب”.

وأضافت شيرين مبررة حديثها : ” أنا غلط إني هزرت بصوت عالي ومراعتش اسمي وفي الآخر محدش معذور من الغلط وأنا آسفة للي بيحبني واللي بيكرهني، وانا والله العظيم أنا ست لا بخرج من البيت ولا باسهر وقاعدة دائمًا قافلة على نفسي وزعلانة يوم ما سهرت بين صحابي ده اللي حصل “.

شبكةعيونالإخبارية

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