طنطا يضم عمرو السعداوى ظهير أيسر الأهلى

كتب رامى ناجى ومحمد غنيم

نجح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبي، في التعاقد مع عمرو السعداوي ظهير أيسر الاهلي، علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر، ان ينضم ظهير أيسر الأهلى إلى تدريبات فريق طنطا خلال الأيام المقبلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن، مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي قد نجح في ابرام ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم عمر بسام لاعب الأهلي السابق، و رمضان بيكهام لاعب الأهلى على سبيل الإعارة ، ومحمد ظريف لاعب إنبي على سبيل الإعارة أيضاً.